Глава МИД Австрии оскорбил Эрдогана

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает политику турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана диктаторской, заявив, что с таким руководством вступление Турции в ЕС невозможно и к 2023 году, передает РИА Новости.

"Президент Эрдоган определенно демонстрирует диктаторские черты. То, как он обращается с критиками, диссидентами и меньшинствами, абсолютно неприемлемо", — заявил Курц в среду в интервью Die Welt.

Как отмечает издание, Австрия до последнего времени была единственной страной, которая выступала за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС, однако в июле уже и Европейский парламент проголосовал за их приостановку.

Также глава МИД Австрии поддержал позицию властей ФРГ, выступающих против расширения таможенного союза с Анкарой. "Поскольку система прав человека и фундаментальные демократические ценности в Турции в настоящее время систематически нарушаются, углубление таможенного союза с Турцией совершенно нереалистично", — заявил Курц.