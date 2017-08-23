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Баку станет для россиян воротами в США

 

В связи с продолжающимся дипломатическим противостоянием между США и Россией существенно затруднился процесс выдачи неиммиграционных виз в Соединенные Штаты российским гражданам. Однако, даже несмотря на затянувшийся кризис в российско-американских отношениях, тесные связи между людьми, проживающими в двух государствах, и растущая глобализация не позволят гражданам двух стран отказаться от поездок друг к другу. Россияне будут летать в США через Баку, пишет «Вестник Кавказа».

В этом отношении примечательно сообщение РИА Новости со ссылкой на посольство США в РФ о том, что "россияне могут подать документы на визу в консульствах США в любой стране мира". "Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", - отметили в посольстве.

Вполне вероятно, что, с учетом высокого "спроса" на визы в США и не покрывающего его "предложения" со стороны американских консульств в России, в скором будущем взгляды россиян, желающих посетить США, устремятся в страны ближнего зарубежья с действующими американскими консульствами.  

Какие же страны - соседи России могут стать "перевалочным пунктом" для планирующих посетить США российских граждан? Едва ли на эту роль могут претендовать постмайдановская Украина или нацеленная на НАТО Грузия - в этих странах, чьи правительства регулярно заявляют о "российской оккупации", гражданам РФ может быть довольно дискомфортно, в том числе и из-за отношения там к русскому языку.

То же самое касается и республик Прибалтики (для въезда в которые нужна Шенгенская виза). Друзья по ЕАЭС - Армения, Белоруссия и Казахстан не предлагают прямых рейсов в США.

Из всего российского ближнего зарубежья оптимальной страной для получения американской визы является Азербайджан, и сразу по нескольким причинам. 

Во-первых, из азербайджанской столицы еженедельно осуществляется три прямых полета в Нью-Йорк на оптимальных для межконтинентальных полетов современных самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Баку уже сейчас является региональным авиаузлом для полетов в США и вполне в состоянии принять поток российских граждан, желающих посетить Новый свет.

Во-вторых, в переживающем туристический бум Баку действует большое количество профессиональных туристических фирм, которые смогут помочь российским граждан оформить визы в США. Немаловажным плюсом является и то, что Баку является "русскоязычным" городом. В Азербайджане, в отличие от соседних Грузии и Армении, русский язык продолжает оставаться языком образования в государственных школах и вузах. Таким образом проблемы с коммуникацией абсолютно исключены. Поскольку же Азербайджан еще и входит в СНГ, то российские граждане, естественно, могут посещать его без виз.  

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