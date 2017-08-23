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Коалиция нанесла удар по гостинице в Йемене

 

По меньшей мере 35 человек погибли и десятки получили ранения в результате воздушного удара по гостинице, расположенной на севере контролируемой хуситами Саны – столицы Йемена, передаетNewsru.co.il.

Хуситы возложили за это ответственность на возглавляемую Саудовской Аравией международную коалицию. Руководство коалиции пока не отреагировало на эти обвинения.

По словам очевидцев, ранним утром 23 августа Сана была подвергнута массированным бомбардировкам. Столица была атакована около 25 раз, при этом удары наносились по жилым районам.

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