Сегодня, в день матча Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Карабах», авторитетное испанское спортивное издание Marca опубликовало статью, посвященную азербайджанской команде.

Материал под заголовком «Карабах на карте Азербайджана» начинается словами главного тренера команды Гурбана Гурбанова:

«Я не хочу, чтобы кто-то оказался в нашей ситуации», - высказывается наставник клуба, раскрывая суровую реальность, в которой оказался «Карабах» после того, как армянские войска в 1993 году взяли под контроль город Агдам – самый большой в мире город-призрак - и изгнали более одного миллиона азербайджанских беженцев, пишет Marca.

«Это - единственная команда, которая не играла дома более 20 лет, - продолжает тему испанское издание. – Стадион «Карабаха» «Имарет» был сожжен дотла, а команда переехала в Баку».

«Тренер «Карабаха» Аллахверди Багиров оставил свой пост, чтобы защищать Агдам, - рассказывает нынешний игрок чемпионов Азербайджана, испанец Мичел. – Он погиб, подорвавшись на мине».

«Аллахверди Багиров – национальный герой», - вторит Мичелу тренер «Карабаха» Рубен Селлес.

Marca сообщает своим читателям, что многолетний капитан команды Рашад Садыхов и полузащитник Гара Гараев – дети беженцев.

«Многие люди родились там, - говорит Мичел. - Я боюсь даже себе представить, чтобы что-то подобное случилось, к примеру, в Астурии (автономное сообщество и провинция на севере Испании. – haqqin.az)».

В 2001 году «Карабах» был спасен от банкротства холдингом «Азерсуном», сообщает испанское СМИ.

«Через свои компании и посредством клуба спонсоры пытаются донести до мира информацию о конфликте в Нагорном Карабахе в надежде, что эти территории вновь станут азербайджанскими», - говорит Селлес.

«Руководитель «Карабаха» Тахир Гезяль – очень заботливый человек, вкладывает большие средства, и, в первую очередь, он желает мира», - считает Мичел.

«Карабах» выиграл четыре чемпионских титула подряд и стал национальным символом, - говорится в статье. – «Карабах» - это война, боль, страдания Агдама, но, вместе с тем, и символ прогресса азербайджанского футбола».

«Мы должны подарить радость всем этим людям, - говорит испанский легионер. - Это, наверное, самая важная игра в моей жизни. Мы заслужили гол и победу в первом матче. 1:0 – это хороший результат, но не самый лучший. Мы знаем, что если забьем в Копенгагене, то очень приблизимся к цели».

«Сегодня, если «Карабаху» удастся отстоять победу со счетом 1:0, добытую в первой игре, клуб беженцев станет 135-м дебютантом Лиги чемпионов, - сообщает Marca, - а Азербайджан будет 33-й страной, представленной в этом турнире. Только 90 минут отделяют «Карабах» от группового этапа».

В «Карабахе» почти все "вращается" вокруг Гурбана Гурбанова, пишут испанцы. «Я играл во многих командах, но нигде не чувствовал себя так, как здесь, - уверен Мичел. – Гурбан Гурбанов любит работать над собой, развиваться. Он изучал методы работы Хосепа Гвардиолы».

Именно поэтому «Карабах» получил прозвище «Кавказская «Барселона», сообщает Marca. «Это слишком значительные слова. Впрочем, в Лиге чемпионов мы можем стать соперниками «Барселоны», - заявил в заключение Мичел.

Напомним: матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится сегодня в 22:45 по бакинскому времени. Судить матч будет, кстати сказать, испанская бригада арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко.