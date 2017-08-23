Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 19 октября художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Такую меру пресечения запросило для режиссера следствие. Оно указало, что у Серебренникова имеется вид на жительство в Латвии, а также недвижимость за границей. По мнению представителей СК, находясь на свободе, Серебренников способен будет оказывать воздействие на свидетелей и предпринять уничтожение улик. Следователь утверждает, что фигурант дела - Екатерина Воронова ранее подобным образом уже уничтожила часть изобличающих подсудимого доказательств.

Сам худрук «Гоголь-центра» напомнил, что у него отобрали загранпаспорт, и заверил, что не будет «бегать от следствия». По его словам, домашний арест помешает ему работать. Защита подследственного просила освободить его под залог в 68 миллионов рублей. Глава издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова, обязалась внести за него любой залог.

Во время заседания суда была усилена его охрана.

Поддержать Серебренникова пришли около 500 человек.

В суде за Серебренникова поручились более 30 человек, включая генерального директора Большого театра Владимира Урина, режиссеров Федора Бондарчука и Алексея Германа, телеведущих Ивана Урганта и Андрея Малахова, певца Филиппа Киркорова и писательницу Людмилу Улицкую