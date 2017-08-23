Ливанская королева красоты лишилась титула из-за поездки в Израиль

Победительница конкурса «Мисс Ливан - 2017» Аманда Ханна лишена своего титула из-за предпринятой ею в 2016 году поездки в Израиль. Об этом в среду, 23 августа, пишет The Independent.

Такое решение было принято организаторами мероприятия через неделю после объявления победы девушки в названном конкурсе. «Ее визит [в соседнюю страну] нарушает законы нашего государства», — говорится в официальном сообщении.

Ханна имеет двойное гражданство: наряду с ливанским, она является обладательницей шведского паспорта. Именно по этому документу в прошлом году она ездила в Израиль с научной целью.

1 июня сообщалось, что ливанским кинотеатрам запретили показ американского боевика «Чудо-женщина» из-за того, что в главной роли в фильме снялась гражданка Израиля Галь Гадот. Прокат картины был отменен за несколько часов до премьеры. Запрет на показ ленты установило Министерство экономики Ливана.

Ливан и Израиль технически находятся в состоянии войны, хотя масштабных столкновений на границе после вооруженного конфликта 2006 года между двумя странами не происходило.

В Ливане с 1955 года действует полный запрет на любую израильскую продукцию, а также на культурные и гуманитарные обмены с этой страной. По ливанским законам, даже общение с израильтянами является преступлением, за которое местным гражданам грозит лишение свободы.