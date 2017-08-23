Катар испытал российское вооружение

Министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в интервью «Интерфаксу» заявил, что Доха ныне производит испытания российских систем вооружений.

«Мы испытываем сейчас некоторые системы, которые, я думаю, пригодятся Катару. Мы обсудили очень много вопросов, о которых я не могу говорить открыто», — отметил глава минобороны.

По словам министра, Катар рассчитывает на военное сотрудничество с Россией, особенно в сфере новых военных технологий.

«У нас хорошие отношения с друзьями в России. Наши министры обороны тесно взаимодействуют, — отметил он.