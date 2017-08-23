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Генпрокуратура и МВД о тройном убийстве в Лерике

 

Возбуждено уголовное дело по факту трагической гибели в результате пожара трех членов одной семьи в поселке Вивазамин Лерикского района, сообщается в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры республики.

Уголовное дело возбуждено по статьям 120.2.7 - «Умышленное убийство двух или более лиц», 125 - «Доведение до самоубийства» и 186.2.2 - «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия» УК АР.

В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан житель села Вивазамин Мехти Мирзазаде.

Как сообщалось, 22 августа в результате пожара, произошедшего в одноэтажном трехкомнатном доме в селе Вивазамин Лерикского района, погибли супруги Эльман и Шукюфа Гусейновы и их 22-летняя дочь Сусан Мирзазаде. Сотрудники противопожарной службы обнаружили их обгоревшие тела.

«Проведенная судмедэкспертиза обнаружила на обгоревших телах трех погибших колото-резаные раны. Предварительное следствие установило, что М.Мехтизаде стал свидетелем убийства сестры и матери со стороны отца. Пытаясь защититься, он нанес Э.Гусейнову ножевые ранения в область горла и лопатки», - говорится в сообщении.

Также было установлено, что М.Мехтизаде в целях сокрытия следов преступления облил керосином тела погибших родственников и различные участки дома, после чего совершил поджег квартиры.

«Подозреваемый дал признательные показания по факту убийства отца и поджога дома и представил следствию нож в качестве орудия совершения преступления», - отмечается в сообщении.

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