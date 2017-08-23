В Косово задержали российских агентов

Двое граждан Эстонии и Латвии задержаны в среду властями самопровозглашенной республики Косово за "пророссийскую деятельность" против интересов Приштины, сообщает Радио и телевидение Косово со ссылкой на правоохранительные органы.

"Двое пророссийски настроенных иностранных граждан, которые находились в Косово и вели здесь антигосударственную пропаганду, задержаны сегодня. Источники в полиции сообщили, что задержаны Р.Д. из Эстонии и Ю.Г. из Латвии", — передает телеканал.

Отмечается, что задержанных подозревают в "тайных действиях против интересов Косово".