Массовые сбои в Facebook

Перебои в работе социальных сети Facebook наблюдаются в среду в странах западной Европы, а также в Японии и России. Об этом, как пишет The Independent, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Перебои в работе Facebook начались с 09:44 утра", - говорится в сообщении. По информации сервиса, сбой затронул пользователей из Великобритании, Нидерландов, Италии, Польши и других стран. На территории России проблемы со входом в социальную сеть испытывают пользователи из Москвы, а в Японии больше всего сбоев наблюдается в Токио.

Газета отмечает, что технические проблемы проявляются как в веб-версии Facebook, так и в мобильном приложении.