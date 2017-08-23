В Украине рассказали о готовящемся покушении на Порошенко

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали о запланированном покушении на президента страны Петра Порошенко в ходе его поездки в Харьковскую область. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в региональном управлении СБУ.

«Вчера, 22 августа, около 12:00 поступил звонок на телефон управления СБУ от анонима. Звонок был не со стационарного телефона, а с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время его визита в Харьковскую область», — приводит агентство слова собеседника.

Источник отметил, что обнаружить местонахождение анонима сотрудники спецслужбы не смогли. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь государственного деятеля».