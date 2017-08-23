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В Индии прогремел взрыв в школе Пострадали 50 детей

 

Баллон с аммиаком взорвался в одной из школ штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает Indian Express.

По данным местных властей, десятки школьников из-за утечки газа почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Госпитализация потребовалась примерно 50 детям. В больнице им провели необходимое обследование и дали лекарство, после чего отпустили домой.

Взрыв произошел вследствие утечки газа на холодильном складе, расположенном вблизи сразу нескольких школ в округе Чхиндвара. Здание близлежащей школы эвакуировано.

На месте инцидента работают врачи и пожарные. Полиция выясняет причины случившегося.

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