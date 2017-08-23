Баллон с аммиаком взорвался в одной из школ штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает Indian Express.
По данным местных властей, десятки школьников из-за утечки газа почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Госпитализация потребовалась примерно 50 детям. В больнице им провели необходимое обследование и дали лекарство, после чего отпустили домой.
Взрыв произошел вследствие утечки газа на холодильном складе, расположенном вблизи сразу нескольких школ в округе Чхиндвара. Здание близлежащей школы эвакуировано.
На месте инцидента работают врачи и пожарные. Полиция выясняет причины случившегося.