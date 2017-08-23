Студентов в Таджикистане будут исключать из вузов за личный автомобиль

Школьникам и студентам Таджикистана под угрозой отчисления будет запрещено приезжать в образовательные учреждения на управляемых ими механических транспортных средствах, передает Интерфакс.

В среду нижняя палата парламента Таджикистана на внеочередной своей сессии одобрила соответствующие изменения и дополнения к законам, предложенные президентом страны Эмомали Рахмоном.

Как сообщил Интерфаксу источник в парламенте, в случае приезда школьников и студентов на занятия на управляемом ими автомобиле они будут отчисляться из образовательных учреждений.

Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, представляя законопроект депутатам, отметил, что поправки призваны обеспечить социальную справедливость в системе образования и воспитания.

"Школы, институты и все учебные учреждения республики предназначены для обучения и усвоения наук, а не местом саморекламы", - заявил министр.

Законопроект будет обсуждаться верхней палатой парламента 28 августа