В Казахстане будут наказывать за оскорбление чувств атеистов

В Казахстане могут принять закон о защите чувств атеистов. Соответствующий проект уже разработан министерством по делам религий и гражданского общества, сообщает казахстанский телеканал ABCtv.

"Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии, или оскорбление их религиозных чувств, атеистических убеждений, либо осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест, допущение проявлений религиозного радикализма, если все вышеизложенные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (месячных расчетных показателей. — Ред.), на должностных лиц — в размере 200 МРП, на юридических лиц — в размере 300 МРП", — приводит СМИ выдержку из законопроекта.

Кроме того, поправки в закон коснутся и детей. В частности, предлагается запретить привлекать несовершеннолетних к участию в богослужениях и религиозных обрядах "без письменного согласия обоих родителей или без сопровождения одного из родителей. Исключения составляют лица, обучающиеся в духовных образовательных организациях".

Министерство предлагает запретить одежду и атрибуты, "демонстрирующие принадлежность человека к деструктивным идеологическим течениям". То же касается и демонстрации такой одежды и атрибутики в рекламе.