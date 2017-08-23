Как уже сообщал ранее haqqin.az, ближайшие родственники правителя Азербайджана в период сталинизма Мирджафара Багирова перезахоронили его останки в старом кладбище Ясамальского района. После обнародования этой сенсационной информации, мы решили пригласить в нашу редакцию внука сестры М.Багирова – исследователя Мамед Таги Багирова. Со дня расстрела своего великого предка, Мамед Таги Багиров посвятил всю свою жизнь расследованию обстоятельств казни правителя. И вот наконец свершилось, спустя более чем полвека все же исполнилось завещание М.Багирова – правитель похоронен рядом со своей супругой и сыном.

- Каким образом вам удалось идентифицировать останки, найденные в безымянной могиле расстрелянных арестантов в Баку с Мирджафаром Багировым?

- Один уважаемый человек искал останки своего отца. В беседе с ним каратель, исполнивший приказ о расстреле его отца случайно сказал, что здесь был расстрелян, и в этой же могиле покоится прах Мирджафара Багирова. Ведь расстрелянных не хоронили в гробах или саване. Их расстреливали в арестантской робе или одежде, сбрасывали в ямы и закапывали. Вот так же расстреляли и захоронили Багирова.

- Когда вы обнаружили останки Багирова?

- Два года назад. Потом начались лабораторные исследования. В Лондоне анализ ДНК из образцов скелета моей бабушки – сестры Мирджафара, похороненной в Губе, а также крови ее правнучки, полностью подтвердили подлинность останков Багирова.

Мы похоронили его согласно исламским канонам.

- Правда, что в могиле были найдены его пенсне и мундштук?

- Да, это так. Я забрал их домой. Покажу вам потом как-нибудь.

- Почему же решили похоронить на старом Ясамальском кладбище?

- Там покоится прах первой супруги М.Багирова – Марии, которая скончалась в 1926 году. А в 1943 году там же похоронили его сына – Джахангира, погибшего в боях с немцами. В день похорон Мирджафар завещал, после смерти похоронить его между Марией и Джахангиром.

Кстати, Аллею Почетного захоронения создали в Баку в 1948 году. Поэтому всех известных людей и родственников первого секретаря хоронили на разных кладбищах.

К сожалению, мы не смогли его похоронить между супругой и сыном, поскольку у нас уже не было надежды найти его останки. А в 1996 году скончалась племянница М.Багирова Тейба-ханум. Мы ее там и похоронили. А Мирджафара Багирова похоронили рядом с сыном. Там было свободное место.

- А второй сын Багирова? Кажется его звали Джен, не так ли?

- Да, это правда. 1 марта скончалась жена Багирова – Мария Алексеевна, и на протяжении 4 лет он оставался вдовцом. Моя бабушка, которая ему была как мать, настаивала, чтобы он женился во второй раз. Мирджафар часто навещал ее, прислушивался, питал глубокое почтение. И моя бабушка, и ее сестра стали настаивать, чтобы он обзавелся семьей. Мирджафар женился во второй раз на Евгении Михайловне. Она проживала в Ичери Шехере. В 1932 году у них родился сын, они назвали его Дженом.

Почему Джен? – спросите вы. А это буквы взятые из имён Джафара и Жени. «Д» и «Жен» – так и родилось имя Джен. Он скончался в 1994 году в Москве.

- А чем он занимался в Москве?

- Джен Багиров был профессором, доктором технических наук. После трагической гибели брата, он мечтал пойти по его стопам и тоже стать военным летчиком. В 1950 году Джен поступил в Тбилисское военное училище. А потом поступил в Московскую военно-воздушную академию имени Н.Е.Жуковского.

Мирджафара арестовали в 1955 году в Москве. После этого Джена исключили из Академии, и он заново поступил в Московскую сельскохозяйственную академию.

- А кто участвовал на похоронах Багирова?

- Родственники. Мы пригласили к нам домой муллу и отпели его по исламу. 5 мая в день его смерти я хочу провести пресс-конференцию и пригласить журналистов на кладбище.

- Почему такое скромное надгробье? Не бюст не поставили, нет и его фотографии. Всего лишь скромная надпись на камне…

- В период правления Мирджафара в прессе были опубликованы лишь 3 его фотографии. В 1946 году на день рождения ему вручили Орден Ленина. Вот тогда вышла одна фотография. Вторая – будучи депутатом Верховного Совета. И еще одна в кабинете.

- Откуда появились слухи о том, что Мирджафар Багиров жив и его сослали в Сибирь?

- Есть такой лжеученый и лжеисторик – Адалят Тахирзаде. Это он выдумал эту историю, запустил ее в интернете, и к тому же прикрепил фотографию какого-то старца-слепца, мол это и есть Багиров. Что за ахинея? Недавно скончался известный работник органов прокуратуры в период СССР Идрис Аскеров. В период правления Мирджафара Багиров в довольно молодом возрасте он работал прокурором Наримановского района. Когда при нем заводили речь о ссылке в Сибирь, он сильно нервничал и опровергал эту историю. Кстати, именно И.Аскеров и поведал нам о расстреле М.Багирова, когда он обратился к карателям с последней просьбой – расстрелять его в грудь, а не в затылок. И он всегда рассказывал об этом.

- Вы помните Мирджафара Багирова?

- Конечно, помню. Я - 1941 года рождения. Помню, как приезжал к бабушке, к своему дяде.

- Вы жили в Баку?

- Нет в Губе. После расстрела Багирова нас преследовали, не оставляли в покое. И мы вынуждены были всей семьей переехать в Хачмаз. Как-то даже композитор Ниязи пытался вмешаться и заступиться за нас, он близко дружил с моим отцом. Ниязи приехал к нам в район, и встретился с первым секретарем райкома Мамедом Оруджевым, искренне просил его не преследовать нас, обеспечить работой. Но Оруджев открыто ему сказал, что всего лишь исполняет директиву, спущенную сверху. Нас самым откровенным образом депортировали из Губы. Только потому, что мы были родственниками Багирова.

- Видимо, Багиров часто приезжал к вам в Губу? И таким образом новые власти решили стереть историю…

- Да, он приезжал к моей бабушке, к своему дяде – Мирмуртузу (дед нынешнего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгули Багирова). Он был человечным, невероятно простым. К примеру, моя бабушка всегда ела плов руками. Но когда он приезжал, стеснялась и пыталась использовать вилку. Но Мирджафар говорил ей: кушай, как тебе удобно, чувствуйте себя свободно!

Мы ни разу не намекали на свою родственную связь с Багировым! О чем вы говорите? Разве это было возможно? Если бы он узнал, нам бы пришлось не сладко. Мы жили, как и все в районе, не чувствуя, что наш родственник первый секретарь партии.

А что случилось после расстрела? Всех нас исключили из партии. Моего отца лишили партбилета, якобы из-за того, что не оплатил задолженность за электроэнергию. Тогда это было не смешно!

- Багиров, наверное, приезжал в район со свитой, большой охраной?

- Какая свита? Какая охрана? О чем вы говорите? Был водитель и один помощник.

- В каком доме жил Багиров?

- Он долгое время жил в трехкомнатной квартире в здании нынешнего Музея искусств неподалеку от Администрации президента. Потом там же построили рабочую резиденцию для первых секретарей – нынешнее здание глазной клиники. Кстати, эту клинику построили немецкие военнопленные.

Мирджафар всегда жаловался моему отцу, что чувствует себя дискомфортно в этом доме, ибо его постоянно угнетает мысль, что это здание построено пленными. В квартире у него не было излишеств, дорогой мебели или золотых украшений. У него был всего лишь один, как тогда называли «банный чемодан» - своеобразный саквояж на случай непредвиденного выезда. С этим чемоданом, он и покинул Баку, а затем и наш мир…