Ильхам Алиев поздравил Порошенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Украины Петру Порошенко поздравительное письмо, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин Президент! От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю от всей души Вас и в Вашем лице весь украинский народ с национальным праздником Украины – Днем независимости».

Далее в письме отмечается: «Верю, что отношения между нашими странами будут развиваться и укрепляться во благо наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Украины – благополучия и процветания», - говорится в письме.