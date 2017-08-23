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Ильхам Алиев поздравил Порошенко

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Украины Петру Порошенко поздравительное письмо, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин Президент! От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю от всей души Вас и в Вашем лице весь украинский народ с национальным праздником Украины – Днем независимости».

Далее в письме отмечается: «Верю, что отношения между нашими странами будут развиваться и укрепляться во благо наших народов. 

В этот знаменательный день желаю Вам здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Украины – благополучия и процветания», - говорится в письме.

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