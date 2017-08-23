Боевики ИГ отрезали головы девяти ливийским солдатам

Боевики террористической группировки «Исламское государство» напали на контрольно-пропускной пункт ливийской национальной армии (ЛНА) в 500 километрах южнее столицы страны Триполи. Об этом сообщает News 24.
«Боевики обезглавили девять солдат и двоих мирных жителей», — заявил полковник ЛНА Ахмад аль-Месмари.
25 июля сообщалось, что бойцы ЛНА казнили 20 человек, подозреваемых в причастности к ИГ. Расправой руководил Махмуд Верфали — командир сил специального назначения в армии маршала Халифа Белкасима Хафтара.
В тот же день две ведущие политические силы в Ливии договорились о перемирии. Соглашение заключили глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.