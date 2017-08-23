Трамп напугал экс-директора американской разведки

Бывший директор Национальной разведки США высказал «сильную озабоченность» тем, что у президента Дональда Трампа есть доступ к ядерному арсеналу.

Беспокойство у Джеймса Клэппера вызвало выступление главы государства 22 августа в штате Аризона, передает CNN. В своей речи тот высказался насчет внешней политики США, трагических событий в Шарлоттсвилле, миграции и других проблем.

По мнению экс-главы разведки, Трамп может быть опасен для страны. В частности, лидер КНДР Ким Чен Ын способен спровоцировать американского лидера, и тогда Трампа «мало что сможет остановить».

Клэппер отметил, что ему становится «чертовски страшно» при мысли о таком развитии событий.