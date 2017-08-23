Эрдоган и шеф Пентагона выступили против независимости Курдистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с министром обороны США Джеймсом Мэттисом обсудил ход борьбы с террористическими группировками и высказался против референдума о независимости Иракского Курдистана, передает телеканал Haberturk со ссылкой на источники в администрации президента.

Мэттис прибыл с визитом в Турцию в среду и уже провел встречу со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли.

"Стороны подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии на фоне ведущейся борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", а также с членами террористической организации ПКК", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Эрдоган высказал обеспокоенность в связи с поддержкой США курдских сил самообороны PYD/YPG, а также высказался против идеи проведения референдума в Иракском Курдистане, назвав это ошибкой. Также Эрдоган коснулся темы зон деэскалации в Сирии, отмечает канал.

Во вторник Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Следующий пункт турне главы Пентагона — Украина.

Власти автономного Иракского Курдистана объявили о проведении 25 сентября референдума об отделении от Ирака. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию в отношении того, что проведение референдума в Иракском Курдистане способно спровоцировать рост напряженности в регионе, призвав власти автономии отказаться от этой инициативы.