Чад объявил о закрытии посольства Катара в стране

Власти Чада объявили о закрытии в стране посольства Катара, дипломатам которого предписано покинуть территорию государства в течение десяти дней, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление МИД республики.

По заявлению внешнеполитического ведомства Чада, решение вызвано попытками Катара дестабилизировать обстановку в стране через соседнюю Ливию.

"Во имя защиты мира и безопасности в регионе Чад призывает Катар прекратить все действия, которые могут подорвать безопасность республики, а также безопасность стран бассейна озера Чад и региона Сахель", — говорится в заявлении МИД.

Чад также закроет свое диппредставительство в Дохе и вывезет оттуда весь соответствующий персонал, отмечается в заявлении министерства.