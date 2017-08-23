В Китае построят Институт интернет-безопасности за 700 миллионов

Строительство здания Института интернет-безопасности стоимостью более 700 миллионов долларов началось в среду в провинции Хубэй в центральной части Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Здание возводится в экономической зоне Ухань и площади будет около 100 гектаров.

Планируется, что институт откроет свои двери в июне 2019 года и будет в состоянии обеспечить профессиональную подготовку 10 тысячам учащимся.

Согласно плану, опубликованному министерством образования КНР, власти Китая намерены в период с 2017 по 2027 годы построить шесть институтов интернет-безопасности, которые будут соответствовать международным стандартам.