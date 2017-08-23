Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении новой структуры аппарата Кабинета министров, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента.
Согласно указу, предел численности работников (за исключением Управления делами) аппарата Кабинета министров устанавливается в 200 штатных единиц.
При необходимости Кабинет министров Азербайджана может создавать сектора в отделах, входящих в структуру его аппарата. Кабинету министров поручено в течение месяца подготовить и представить президенту Азербайджана проект порядка работы Кабинета министров.