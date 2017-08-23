Эрдоган и шеф Пентагона обсудили поставку оружия курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал свои опасения главе Пентагона Джеймсу Мэттису в отношении поставок американских вооружений сирийским курдам, передает ТАСС со ссылкой на телеканал HаberTurk.

Встреча Эрдогана и Мэттиса, как говорится на сайте главы государства, прошла в президентском дворце. В ходе переговоров Эрдоган вновь подчеркнул, что Анкару беспокоит факт передачи оружия курдам из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) в Сирию для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и освобождения от нее города Ракка.

По данным Reuters, на встрече также обсуждался вопрос территориальной целостности как Сирии, так и Ирака. Анкара и Вашингтон выступают против проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, который должен пройти 25 сентября.