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Путин и Саргсян обсуждают Карабах

 

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном, сообщает РИА Новости.

"У нас интенсивно поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела, мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и также интеграционных объединений", — сказал Путин.

Он отметил, что на встрече с Саргсяном планирует побеседовать по всему комплексу этих тем.

Напомним, как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в ходе встречи президентов будет обсуждаться нагорно-карабахская проблема, а также вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕврАзЭС.

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