Подписаться на уведомления
 

Samsung представила Galaxy Note 8

 

Корпорация Samsung представила новый смартфон Galaxy Note8. Об этом сообщает Лента.ру.

Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Note 8 также оснащен восьмиядерным процессором Exynos 8895 и шестью гигабайтами оперативной памяти.

Главной особенностью устройства стала двойная камера. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей, один из которых широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, а другой — телефото с апертурой f2.4, который обеспечивает двукратный зум. Оба модуля имеют оптическую стабилизацию, кроме того, присутствует портретный режим с размытием фона.

835 просмотров


Старости
«Эрдоган больше не рассчитывает на Вашингтон»
«Эрдоган больше не рассчитывает на Вашингтон» американские источники
Наша погода
Сегодня 36° / 22°
24 Авг 33° / 23°
25 Авг 32° / 23°
26 Авг 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0003 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Глава МИД Египта все же встретился с зятем Трампа
В Минске договорились о перемирии в Донбассе
Кораблекрушение в Бразилии Погибли семь человек
Меркель сравнила себя с Шостаковичем
Землетрясение в Ираке
Министр обороны США прибыл в Украину
Samsung представила Galaxy Note 8
Путин и Саргсян обсуждают Карабах
Эрдоган и шеф Пентагона обсудили поставку оружия курдам
Ильхам Алиев реорганизовал Кабинет министров официоз
В Китае построят Институт интернет-безопасности за 700 миллионов
Чад объявил о закрытии посольства Катара в стране
Германия вернула большую часть золотого запаса
Эрдоган и шеф Пентагона выступили против независимости Курдистана
Трамп напугал экс-директора американской разведки
Боевики ИГ отрезали головы девяти ливийским солдатам
Ильхам Алиев поздравил Порошенко
Туркменбаши летит в Армению
Военная разработка Китая напугала физиков
Кто нашел и похоронил Мирджафара Багирова? наши подробности
В Казахстане будут наказывать за оскорбление чувств атеистов
Студентов в Таджикистане будут исключать из вузов за личный автомобиль
Центробанк сохранил курс маната
В Индии прогремел взрыв в школе Пострадали 50 детей
В Украине рассказали о готовящемся покушении на Порошенко
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться