Samsung представила Galaxy Note 8

Корпорация Samsung представила новый смартфон Galaxy Note8. Об этом сообщает Лента.ру.

Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Note 8 также оснащен восьмиядерным процессором Exynos 8895 и шестью гигабайтами оперативной памяти.

Главной особенностью устройства стала двойная камера. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей, один из которых широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, а другой — телефото с апертурой f2.4, который обеспечивает двукратный зум. Оба модуля имеют оптическую стабилизацию, кроме того, присутствует портретный режим с размытием фона.