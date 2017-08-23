Министр обороны США прибыл в Украину

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Украину. Cамолет главы Пентагона приземлился в международном аэропорту «Борисполь», сообщает УНИАН.
Мэттиса встретили американские дипломаты во главе с послом Мари Йованович.
Глава Пентагона 24 августа примет участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины, проведет переговоры с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.
Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита президента Петра Порошенко в США в июне этого года.