Меркель сравнила себя с Шостаковичем

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Handelsblatt рассказала, что прочитала книгу о композиторе Дмитрии Шостаковиче и обнаружила в ней конфликт, напомнивший ей саму себя, пишет Газета.ру.

«Я прочитала книгу о Шостаковиче британского писателя Джулиана Барнса в связи с оперой «Леди Макбет Мценского уезда», которую я видела в Зальцбурге... Интересным в этой книге оказалось представление об окружении, в котором возникла эта музыка. Кроме того, эта книга возвращает к конфликту, который я тоже пережила в юности», — сказала Меркель.

По ее словам, Шостакович в СССР работал в условиях, когда музыкантов лишали возможности самовыражения, и важным был вопрос, насколько человек честен и открыт в ситуации, когда запрещают его произведение.

«По этим же причинам я рано решила стать физиком, потому что в ГДР нельзя было запретить физику», — добавила канцлер.