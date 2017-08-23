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Глава МИД Египта все же встретился с зятем Трампа

 

Спустя несколько часов после того, как МИД Египта сообщил об отмене встречи главы внешнеполитического ведомства Самеха Шукри с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, из Каира поступила информация, что, несмотря на угрозы, встреча все же состоялась, сообщает Newsru.co.il.

По информации AP, Самех Шукри присоединился к переговорам президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с Джаредом Кушнером, а затем принял членов американской делегации в МИД.

Нежелание главы египетского МИД встречаться с представителем Вашингтона объяснялось тем, что американская администрация отказала Египту в просьбе об оказании экономической помощи в размере 95,5 миллиона долларов и отложила предоставление еще одного пакета помощи в размере 195 миллионов долларов. Средства были заморожены в связи с нарушением в Египте гражданских свобод, прежде всего со вступлением в силу закона, направленного против неправительственных организаций. По словам правозащитников, незаконной объявлена сама их деятельность.

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