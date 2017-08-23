Министр обороны Грузии: «Мы благодарны Азербайджану»

Министр обороны Грузии Леван Изория высоко оценил оказанную Азербайджаном помощь в тушении продолжающихся на территории страны сильных пожаров, сообщает Грузия Онлайн.

Министр поблагодарил Азербайджан от имени правительства и народа Грузии: «Мы благодарны Азербайджану за оказанную нам братскую помощь. Мониторинг пожаров мы произвели именно на вертолете, который отправил Азербайджан. Благодаря высокому уровню сотрудничества мы смогли совместно обнаружить очаги возгорания».

Изория сказал, что очаги возгорания минимизированы, но ветер мешает полностью потушить пожар: «За счет оказанной Азербайджаном и другими странами помощи мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности населения, проживающего близко к территориям возгорания».