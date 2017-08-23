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Россия и Турция против раздела Ирака

 

Россия и Турция подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Ирака. Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам состоявшихся в Москве консультаций спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова с заместителем главы МИД Турции Седатом Онала, передает ТАСС.

Как отметили в министерстве, в ходе переговоров "акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее".

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по развитию обстановки в Ираке, - указали в дипведомстве. - С обеих сторон подтверждена приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Республики Ирак и отмечена важность решения внутренних проблем самими иракцами в рамках инклюзивного диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества".

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