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«Карабах» против «Копенгагена» Матч начался; обновлено

Автор: Отдел спорта 

В столице Дании Копенгагене на стадионе «Паркен» начался ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между местным одноименным клубом и азербайджанским «Карабахом». Пока счет 0:0.

В первой игре «Карабах» победил со счетом 1:0.

*    *    * 21:54

Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в датском Копенгагене на стадионе «Паркен» состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между местным одноименным клубом и азербайджанским «Карабахом».

Уже объявлены стартовые составы команд:

«Карабах» - Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Дино Ндлову, Махир Мадатов, Дональд Герье, Ричард Алмейда, Анси Аголли, Якуб Жезничак, Бадави Гусейнов.

Запасные – Антон Каниболоцкий, Рахид Амиргулиев, Рашад Садыхов, Афран Исмайлов, Аббас Гусейнов, Эльвин Юнусзаде, Джошгун Диниев.

«Копенгаген» - Робин Олсен, Пьер Бенгтссон, Уильям Квист, Бенджамин Вербич, Федерико Сантандер, Андрийа Павлович, Ян Грегуш, Каспер Куск, Николай Бойлесен, Питер Анкерсен, Михаэль Люфтнер.

Запасные – Стефан Андерсен, Урош Матич, Николай Томсен, Микаэль Антонссон, Юссеф Туту, Пирос Сотириу, Дэнни Аманкваа.

Судить матч будет испанская бригада арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко. Помогать ему будут лайнсмены Роберто Алонсо и Рауль Кабанеро, рефери за воротами Алехандро Эрнандес и Хосе Мария Санчес Мартинес, а также резервный арбитр Диего Барберо Севилья.

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