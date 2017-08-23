Министру-азербайджанцу запретили покидать Киев

В Киеве суд продлил временно отстраненному главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову ряд обязательств, в частности, ношение электронного браслета. Такое решение принял судья Александр Бобровник в среду, 23 августа, сообщает korrespondent.net.

Суд обязал Насирова прибывать на вызовы суда и следователей, не выезжать за пределы Киева без разрешения суда, сдать паспорта для выезда за границу.

После заседания Насиров вместе со своей защитой покинул зал без комментариев. Во время судебного заседания он говорил, что само подозрение является необоснованным.

Напомним, Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.