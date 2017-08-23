В соответствии со статьей 140 Конституции Ирака курды, несомненно, обладают правом выйти из состава этого государства, однако заявленный референдум уже привел к обострению ситуации как внутри, так и вне страны, уверен иранский политолог Гадир Голкариан.

Комментируя haqqin.az создавшееся положение, в качестве основной проблемы иранский эксперт отметил притязания курдов на 48% иракской территории, включая исконно туркменскую провинцию – богатый нефтью Киркук.

«Еще в марте этого года глава администрации провинции Киркук приказал развесить флаги Курдистана на всех государственных зданиях. Этот шаг вызвал решительное осуждение и в Ираке, и в других странах», - отметил Голкариан.

К тому же, считает он, само по себе проведение референдума сопряжено массой проблем, в том числе технического характера. Не говоря уже о том, что Барзани, прежде чем провести референдум стремился заручиться поддержкой меджлиса Киркука, но из-за бойкота со стороны депутатов туркменской и арабской национальности его планам не суждено было сбыться.

Против референдума выступили и все политические организации Ирака, среди которых есть и прокурдские партии.

«В оставшееся до референдума время ситуация такова: Ирак, Иран и Турция выступили против его проведения и категорически осудили саму идею плебисцита. О том, что референдум по независимости Курдистана приведет к угрожающим последствиям в регионе, было официально заявлено на встрече начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери с президентом Турции Реджепом Эрдоганом», - подчеркнул Голкариан.

Примечательно, что лидеры Ирана и Турции предупреждали о недопустимости референдума непосредственно региональную администрацию иракского Курдистана. Турция даже объявила, что полностью закроет границу с курдскими провинциями Ирака.

Иранский политолог напомнил, что на территории, которую курды хотят объявить своей суверенной землей, сейчас против экстремистов воюет поддерживаемое Ираном шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», и в случае объявления независимости это военизированное формирование будет разоружено и расформировано, что грозит усилением террористических групп.

«Помимо перечисленного, курдский референдум, несомненно, вызовет волну сепаратизма в курдских регионах Турции, Ирана и Сирии», - считает Голкариан.

Независимость курдов приведет к распаду Ирака как единого государства, что повлечет проблемы и политический кризис в соседних странах.

Иран же потеряет выход к транспортным коммуникациям и потеряет стратегические позиции и гегемонию в регионе простирающейся от своих границ до Средиземного моря.

Что касается Турции, то Курдистан это явная угроза усиление агрессивного сепаратизма и терроризма в населенных курдами южных регионах страны.

В Сирии независимое курдское государство станет спонсором таких военизированных курдских группировок PYD-YPG, что в конечном счете приведет к новому витку вооруженного гражданского противостояния.

Политолог считает, что референдум курдов является частью Большого Ближневосточного Проекта. Поэтому против референдума Иран и Турция выступают единым фронтом. Не исключено, что Турция может выступить с идеей альтернативного референдума иракских туркман.

Положительным моментом является отрицательная реакция на референдум со стороны США и Германии. Интересно, что ООН остается безучастным к референдуму курдов.

Он отметил, что 42 курдские партии готовятся к выборам в парламент иракского Курдистана. Больше всего шансов у Курдской Демократической партии Месута Барзани и Партии «Объединение курдских патриотов» Делала Талабани. Проводить референдум в предвыборный период достаточно хлопотное дело, но Барзани настаивает на референдуме.

США и Израиль считают появление независимого Курдистана самым важным элементом Большого Ближневосточного Проекта.

По сведениям политолога, пока нет никаких сведений о том, что идет подготовка референдума в Курдистане. Видимо, там ожидают реакцию Багдада, который больше занят проблемами борьбы с терроризмом. С 2003 года Багдад переселял арабов в курдские провинции и Керкук. Захват территорий Ирака террористами ИГ так же привел к миграции в курские провинции.

Он отметил, что ставя на чашу весов все «за» и «против», по всей видимости курдские лидеры, понимают, что референдум может и не пройти по их сценарию. В таком случае, они могут взять тайм-аут и отложить проведение голосования до благоприятного с их точки зрения времени. А за это время постараются договориться с соседними странами и решить противоречия внутри страны, считает он.