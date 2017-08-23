В экспертном сообществе на постсоветском пространстве в последние дни широко обсуждается статья известного белорусского политолога и философа Алексея Дзерманта «Нужен ли России свой глобальный проект?». Некоторые политологи сходятся во мнении, что этим глобальным проектом, как ответ на западные санкции, может стать Евразийский экономический союз.

Отвечая на вопросы haqqin.az сам Алексей Дзермант заявил, что теоретически ЕАЭС для России может стать таким проектом. “Но для этого, как минимум, надо выполнить несколько условий. Евразийский экономический союз должен приобрести черты именно суверенной экономики, то есть предолеть зависимость от западных финансовых капиталов и технологическую зависимость. Потенциал к этому есть, нужна политическая воля. То есть естественным образом возникает вопрос о том, что кроме чисто экономического функционала у ЕАЭС должно быть некое политическое измерение, пусть и очень гибкое, но все же.

В нашем случае ЕАЭС – очень хорошая платформа для обкатки подлинно суверенных решений в сфере экономики. Если этого не произойдет, то союз будет находиться в тени более решительных и дееспособных субъектов: Евросоюза и Китайской Народной Республики”.

- Действительно, только ли Запад, так скажем, «угроза» для России? Есть еще и упомянутый вами Китай, который вполне может поглотить территорию постсоветского пространства. Кстати, и Азербайджан, и Россия уже состоят в китайской программе "Один пояс - один путь" (ОПОП). Какова ее цель и в чем задача Поднебесной, на ваш взгляд?

- У Китая в его политических практиках нет опыта жесткого подавления и доминирования, в отличие от Запада. Это, кстати, и делает китайские проекты очень привлекательными для тех, кто не приемлет агрессивного навязывания ценностей и политических практик. Китай очень аккуратен, тонок, осторожен и вряд ли эта линия поведения изменится в ближайшее время.

ОПОП – очень интересный проект, он позиционируется китайцами как проект соразвития, как некая альтернатива западным моделям интеграции. Конечно, время покажет, насколько он может быть реализован в таком качестве, но в любом случае, это очень серьезная заявка, которую не просто нельзя игнорировать, но необходимо там участвовать, поскольку он в любом случае будет важным элементом будущего. Но позиция пассивного участия – проигрышная, необходимо формулировать свое видение того, каким образом этот проект может соответствовать наши целям и возможностям.

- А если говорить о роли Южного Кавказа для России – насколько важен этот регион в целом и Азербайджан в частности?

- Южный Кавказ наряду с Северо-Западом и Центральной Азией – стратегические направления для внешней политики и безопасности России. Прежде всего, в этом регионе России необходим мир и предсказуемость политики основных партнеров. В регионе сталкиваются интересы разных игроков: Ирана, Турции, США, Великобритании, но на мой взгляд, только Россия имеет опыт и возможности для долгосрочной стабилизации региона.

Азербайджан – важный региональный игрок и партнер России, отношения с ним имеют прочный базис, но для России все же важно и активное участие в интеграционных проектах, с ней связанных и Азербайджан тут имеет очень большой потенциал для реализации.

- Армения уже член ЕАЭС, однако все заметнее становится тренд на движение Еревана в сторону Запада. Недавно Армения приняла участие в учениях НАТО в Грузии, в то время как Азербайджан не принял в них участие. Так чье же влияние сильнее на Кавказе – России или Запада?

- Запад, как правило, играет на разобщение и дестабилизацию, в том числе, ради ослабления позиции России в регионе. Используя в своих целях вражду и разногласия, он стремится укрепить свое влияние. Но позитивная роль России заключается хотя бы в том, что в регионе она реально одна из основных миротворческих сил и дестабилизация региона точно не в ее интересах.

- Возможный российский «глобальный проект» может быть выражен в попытке восстановления «обновленного СССР»? Будут ли учтены интересы всех заинтересованных сторон? И как быть с региональными конфликтами, например, вокруг Карабаха?

- Попытка восстановления СССР вряд ли будет успешной, уже нет того базиса и той идеологии. Но вот современные формы международных и межгосударственных союзов вполне могут быть успешными. Но успешными – только в случае учета национальных интересов стран-участников. По сути, сейчас идет поиск оптимальных форм интеграции, но лично я убежден, что за новой союзной интеграцией будущее. Хотя бы потому, что именно из этой, союзной перспективы могут быть решены и такие конфликты, как в Карабахе.

Это проблема должна решаться на наднациональном, союзном уровне, поскольку исключительно национальная перспектива заводит в случае таких конфликтов только в тупик. Решение может быть только на более высоком уровне.