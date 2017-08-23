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Fitch может изменить суверенный рейтинг США

 

Рейтинговое агентство Fitch может изменить суверенный рейтинг США с "возможными негативными действиями" по нему, если американские власти не договорятся о лимите госдолга в установленный срок, сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе рейтингового агентства, передает ТАСС.

"Если лимит государственного долга не будет своевременно повышен до наступления так называемого "дня X", Fitch пересмотрит суверенный рейтинг США, что может привести к негативным последствиям", - говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает, что возможная приостановка работы правительства, которая произойдет, если Конгресс не увеличит лимит госдолга, не повлияет на суверенный рейтинг США. "Приостановка работы правительства не окажет прямого влияния на "ААА" рейтинг США, но покажет, как политические разногласия создают проблемы для бюджетного процесса", - сказано в пресс-релизе.

Если лимит не будет повышен до 29 сентября, то госучреждения останутся без финансирования. Кроме того, это может привести к обвалу фондового рынка и росту процентных ставок, что повлечет за собой рецессию. С учетом летних каникул Конгресса, которые завершатся 5 сентября, у обеих палат есть лишь чуть более 10 рабочих дней, чтобы принять решение.

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