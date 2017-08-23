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В Азербайджане отменили тесты. Снова победила коррупция? наши тревоги

Автор: Отдел политики 

Наконец-то официально объявлено о предстоящей отмене тестовой формы проведения вступительных экзаменов в вузы Азербайджана, практиковавшейся на протяжении 26 лет. Как сообщает haqqin.az, об этом заявила глава Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Малейка Аббасзаде

Подготовлена новая модель проведения вступительных экзаменов, которая будет представлена общественности в следующем месяце. Руководитель ГЭЦ сообщила, что в следующем году абитуриенты в последний раз будут сдавать экзамены в тестовой форме: «На экзаменах следующего года ожидаем от абитуриентов еще большей ответственности. Потому что они будут последними, кто будет сдавать экзамены в тестовой форме. Обучающиеся на основе куррикулума через два года будут в XI классе, и форма оценивания их знаний должна быть иной».

Как отметила М.Аббасзаде, Минобразования и ГЭЦ обсуждают новые модели вступительных экзаменов: «Задуманы новые модели. Изменения, выбранную модель предполагаем представить общественности в сентябре. В настоящее время специалисты продолжают работу в данном направлении».

Разговоры об отмене тестовой формы в Азербайджане ведутся давно, и наконец, они получили официальное подтверждение. В этой связи в обществе растут опасения, что предстоящие изменения могут породить коррупцию и мздоимство при приеме в вузы - явления, которые были на корню ликвидированы с принятием тестовой формы проведения экзаменов. Неужели ректоры вузов всего лишь через два года вновь будут свободны при определении тарифов и разработке прейскурантов поступления?

Этот вопрос вызывает серьёзные опасения и беспокойства и ответ на него можно будет получить после представления Минобразования и ГЭЦ новой модели проведения экзаменов. Какую же более совершенную модель разработали в недрах официальных структур образования и насколько официальные лица этих структур уверены в том, что новая модель не позволит возродиться коррупции и взяточничеству при приеме в ВУЗы? Как говорится, поживем - увидим.

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