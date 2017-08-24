Реформы дошли и до Шамкира

На прошедшей в Шамкире международной конференции, посвященной открытию Логистического центра «Шамкир Агропарк» приняли участие представители госведомств, вузов, научно-исследовательских учреждений, а также фермеры и сотрудники местных и зарубежных аграрных компаний.

Как сообщается, на мероприятии была обсуждена государственная политика в агросфере, стимулирование производства и переработки сельскохозяйственной продукции, производство конкурентоспособной экспортной сельскохозяйственной продукции. Говорилось и о задаче продвигать местную продукцию под брендом Made in Azerbaijan.

«Важной формой поддержки фермеров является создание агропромышленных парков в различных регионах страны. Кроме того, фермеры поддерживаются государством в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы», - отмечалось в ходе мероприятия.

В Шамкирском агропарке созданы современные теплицы, интенсивно развиваются садоводческие хозяйства, объекты по переработке фруктов и овощей, логистике.

Все это, как считается, повысит экспортный потенциал страны, выведет из тени национальные бренды, поможет в развитии инноваций, и сыграет важную роль в создании новых рабочих мест.

В ходе конференции в Шамкире прошли выставки продукции местных и иностранных компаний.

Техническую поддержку конференции в Шамкире оказало ООО «АзАгроМаркет».