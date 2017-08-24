Трамп призвал американцев к объединению

Жители США должны преодолеть разногласия и справиться с трудностями. Соответствующее заявление сделал в среду президент страны Дональд Трамп на съезде организации ветеранов "Американский легион" в штате Невада, передает ТАСС.

"Наши сердца бьются ради Америки, наши души наполняются гордостью каждый раз, когда мы слышим национальный гимн. Это тот самый дух, который нужен нам, чтобы преодолеть наши трудности. Мы победим", - сказал он.

"Пришло время залечить раны, разъединяющие нас, и прийти к новому единству, основанному на общих ценностях, которые сплачивают нас. Мы один народ, с одним домом и под одним флагом", - добавил американский лидер.