Джаред Кушнер прибыл в Израиль

Джаред Кушнер, советник и зять президента США Дональда Трампа, прибыл в Израиль, сообщает newsru.co.il.

В Израиль Кушнер прилетел из Египта, где провел переговоры с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Самехом Шукри.

24 августа делегация в составе Кушнера, представителя президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта и заместителя советника президента США по национальной безопасности Дины Пауэлл встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и председателем ПНА Махмудом Аббасом.

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, ныне работающий в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности, на брифинге 22 августа отметил, что не следует ожидать многого от визита Кушнера и других представителей администрации Трампа, задачей которых, по его словам, является "повторная калибровка" позиции Белого дома.