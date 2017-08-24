Угроза теракта в Нидерландах

Власти Нидерландов задержали водителя фургона с испанскими номерными знаками недалеко от концертного зала в Роттердаме, где должен был проходить концерт американской рок-группы, отмененный из-за террористической угрозы, сообщает Ассошиэйтед пресс.

#BREAKING: Here is the scene from Rotterdam where a vehicle was found with gas bottles inside it. (Photos by @mediatvnl) pic.twitter.com/MmDTBGu3j6 — BreakingNNow (@BreakingNNow) 23 августа 2017 г.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". По данным телеканала NOS, на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах.

Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находилось несколько газовых баллонов. По его словам, водителя транспортного средства сейчас допрашивают правоохранительные органы.

Мэр подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен из-за "террористического предупреждения" от испанской полиции. Он не уточнил, какую именно информацию предоставили испанские власти.