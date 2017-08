Угроза теракта в Нидерландах

Власти Нидерландов задержали водителя фургона с испанскими номерными знаками недалеко от концертного зала в Роттердаме, где должен был проходить концерт американской рок-группы, отмененный из-за террористической угрозы, сообщает Ассошиэйтед пресс.

#BREAKING: Here is the scene from Rotterdam where a vehicle was found with gas bottles inside it. (Photos by @mediatvnl) pic.twitter.com/MmDTBGu3j6