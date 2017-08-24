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Угроза теракта в Нидерландах

 

Власти Нидерландов задержали водителя фургона с испанскими номерными знаками недалеко от концертного зала в Роттердаме, где должен был проходить концерт американской рок-группы, отмененный из-за террористической угрозы, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". По данным телеканала NOS, на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах.

Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находилось несколько газовых баллонов. По его словам, водителя транспортного средства сейчас допрашивают правоохранительные органы.

Мэр подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен из-за "террористического предупреждения" от испанской полиции. Он не уточнил, какую именно информацию предоставили испанские власти.

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