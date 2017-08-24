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Все соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов Завтра – жеребьевка

Автор: Отдел спорта 

После сегодняшних заключительных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов стали известны все 32 участника групповой стадии самого престижного клубного турнира на планете.

Впервые в группу Лиги чемпионов пробилась и азербайджанская команда «Карабах». В четверг в Монако в 20:00 по бакинскому времени состоится жеребьевка группового раунда. «Карабах» при жеребьевке будет в последней четвертой корзине.

Состав корзин:

Корзина 1: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина).

Корзина 2: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» (Германия), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Корзина 3: «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Бешикташ» (Турция).

Корзина 4: «Селтик» (Шотландия), ЦСКА (Россия), «Спортинг» (Португалия), АПОЭЛ (Кипр), «Фейеноорд» (Голландия), «Марибор» (Словения), «КАРАБАХ» (Азербайджан), «Лейпциг» (Германия).

32 клуба будут поделены на восемь групп. «Карабаху» достанутся по одной команде из первых трех корзин.

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