Катар возвращает своего посла в Иран

Власти Катара заявили о возвращении в Иран своего посла, отозванного из Тегерана в январе прошлого года в знак протеста против нападений на диппредставительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде, говорится в заявлении катарского МИД, передает РИА Новости.

"Государство Катар объявило сегодня, что его посол в Тегеране вернется для выполнения своих дипломатических обязанностей", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В документе отмечается, что власти Катара "выражают надежду на укрепление двусторонних отношений" с Ираном во всех сферах.