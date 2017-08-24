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Василий Уткин оскорбил Азербайджан после победы «Карабаха» наша реакция

Автор: Назим Гусейнзаде, спортивный обозреватель 

Известный российский комментатор Василий Уткин оскорбил Азербайджан, фактически назвав Нагорный Карабах армянским.

«А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат...», - написал Уткин в своем твиттере после выхода азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в групповой турнир Лиги чемпионов.

Под «соседними странами» комментатор, судя по всему, имеет в виду Армению и Турцию.

Под «твитом» Уткина тут же появилось множество комментариев, в которых бывшему ведущему «Матч ТВ» объяснили, что Карабах – это чисто азербайджанское название. Комментатору посоветовали подучить географию, взглянуть на политическую карту мира, а также напомнили, что были времена, когда он гостил в Азербайджане у ныне покойного капитана команды КВН «Парни из Баку» Анара Мамедханова, и тогда не позволял себе таких высказываний.

И действительно, Василий называл Анара своим братом и другом. После смерти легендарного капитана КВН Уткин посвятил ему некролог, тронувший всех до глубины души. В Азербайджане к комментатору всегда очень хорошо относились, но сейчас ему не помешало бы объясниться.

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Василий Уткин оскорбил Азербайджан после победы «Карабаха» наша реакция
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