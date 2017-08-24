Прошедшая в Сочи встреча президента России Владимира Путина и президента Армении Сержа Саргсяна изначально вызвала большой интерес, прежде всего, в армянском обществе. Много говорилось и писалось о том, что собственно Ереван должен вытребовать себе (?!) у Москвы. Акцент делался и на карабахском урегулировании. Армянские ожидания, как, впрочем, и всегда, разбились о реальность.

По итогам безрадостной для Армении встречи Спутник-Армения констатировал: По всей видимости, встреча Саргсян – Путин, прошедшая в Сочи, к реалиям карабахского урегулирования относилась исключительно в привязке к другим событиям, разворачивающимся в регионе.

Мол, каких-то серьезных поводов для встречи именно в данном формате при текущем состоянии карабахского урегулирования попросту нет.

«Тем более что та же Минская группа ОБСЕ (в которую входит и Россия со своим сопредседателем) готовит встречу Саргсян – Алиев, на которой, по мнению некоторых экспертов, какие-то вопросы если и не решатся, то хотя бы будут озвучены», - отмечает издание.

Между тем на самой встрече президент Армении Серж Саргсян заявил, что армяно-российские стратегические союзнические отношения характеризуются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках.

И самое интересное, по словам президента Армении: Москва и Ереван плодотворно сотрудничают в области безопасности, в военной и военно-технических сферах.

Любопытно, что именно в день встречи Владимира Путина и Сержа Саргсяна издание «Оружие России» сообщило о том, что Москва поставила Баку партию НУРС (неуправляемые реактивные снаряды) калибра 220 мм для ТОС-1А «Солнцепек».

Каковы же были ожидания Еревана от встречи? Безусловно, и это проходит красной линией, Армения пытается всячески посадить «НКР» за стол переговоров. Об этом на днях заявил политолог Рубен Меграбян.

Он даже отметил, что для достижения успеха в этом вопросе Армения должна отказаться от обсуждения вопроса карабахского конфликта вне формата Минской группы ОБСЕ. Иными словами, о Карабахе, по мнению эксперта, не стоит говорить лидерам стран.

А газета «Лрагир» вообще призвала к тому, чтобы Армения потребовала от России принудить президента Азербайджана «к принятию механизмов закрепления перемирия в Карабахе». Почему же в Ереване уверены, что могли надавить на Россию? Оказывается, «Армения при наличии политической воли может твердо указать России, что в случае несогласия Баку и новых военных авантюр военное присутствие России в Армении может оказаться под угрозой. Более того, Армения может поднять тему денонсации Московского и Карсского договоров».

Надо ли объяснять, что случится, если не будет военного присутствия России в Армении? И то, что «твердо указывать» Москве Ереван не в состоянии. В конце концов Армения – это не США и не блок НАТО. Может, в Ереване еще санкциями Москве пригрозят?

Впрочем, значимость Армении в мире преувеличивает не только «Лрагир». К примеру, армянский политолог, научный сотрудник Школы права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса Сурен Саркисян перед встречей Владимира Путина и Сержа Саргсяна вообще заявил, что российский лидер «поинтересуется позицией Саргсяна по поводу возможного сотрудничества Турция - ЕАЭС» (!).

P.S. Как отмечает ТАСС, с момента своего избрания президентом Армении 19 февраля 2008 года Саргсян посетил Россию 54 раза (это уже 55-я поездка. – Ред.), в том числе с официальными (2008, 2017) и государственным (2011) визитами. Наибольшее число поездок было совершено руководителем Армении в 2009 и 2010 годах - 10 и девять соответственно.