В США автомобиль врезался в толпу

В Сент-Луисе, штат Миссури, водитель автомобиля совершил наезд на толпу людей, собравшихся на акцию памяти. В результате ЧП несколько человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По его сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Медицинская помощь им не потребовалась.

ДТП произошло рядом с местом проведения всенощного бдения в память о местном жителе Киви Херринге, который во вторник был убит полицейскими за вооруженное сопротивление. Он отказался выполнить приказ бросить нож, которым ранил соседа и сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент стал вторым подобным за текущий месяц. 12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, произошли ожесточенные столкновения между ультраправыми активистами и их противниками в связи с решением местных властей демонтировать памятник командующему армией южан во время Гражданской войны в США генералу Роберту Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина и еще 19 человек пострадали.