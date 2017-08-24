Штабу Трампа предлагали встречу с Путиным перед выборами

Конгрессмены узнали, что команде президента США Дональда Трампа предлагали устроить встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает CNN.

Как рассказали источники телеканала, советник Трампа Рик Дирборн (стал замдиректора по персоналу Белого дома) в июне 2016 года отправил представителям штаба короткое электронное письмо. В нем сообщалось о человеке, который «хотел бы провести встречу высокопоставленных представителей Трампа с Путиным».

Имя человека в письме не указано, но известно, что он - «из WV». Один из собеседников CNN расшифровал это обозначение как штат Западная Виргиния (West Virginia). Дирборн, однако, скептически оценил возможность таких переговоров.