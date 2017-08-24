США меняют своего сопредседателя в МГ ОБСЕ

США сменят своего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ, занимающейся урегулированием карабахского конфликта. С 28 августа действующего сопредседателя Ричарда Хогланда заменит Эндрю Шефер.
Как сообщил «Голосу Америки» сам Хогланд, Шефер — опытный дипломат, занимавшийся урегулированием Кипрской проблемы, а также возглавлявший американские миссии в различных международных организциях.
По словам Хогланда, в карабахском вопросе позиция нынешней администрации США остается неизменной, вне зависимости от персоны сопредседателя. Хогланд добавил, что его преемник знает все нюансы карабахской тематики и владеет полной информацией в вопросе.