США решили создать новую крылатую ракету с ядерным зарядом

ВВС США отобрали компании Lockheed Martin Corp. и Raytheon Co. для разработки новой крылатой ракеты для дальних бомбардировщиков, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американские ВВС.

Как заявила пресс-секретарь ВВС капитан Эмили Грабовски, первоначальные контракты рассчитаны на сумму около $900 млн и на срок примерно в 54 месяца, после чего будет выбрана одна компания, которая и займется производством 1 тыс. таких ракет.

«Сдерживание работает, если наши противники знают, что мы можем держать под угрозой то, что они ценят. Это оружие повысит наши возможности делать это», — сказала министр ВВС США Хизер Уилсон.

По ее словам, «это оружие модернизирует воздушную ветвь ядерной триады» США.