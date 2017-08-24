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Клинтон назвала Трампа "отморозком"

 

Кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон назвала своего соперника Дональда Трампа "отморозком, который любит запугивать женщин", сообщает ABC.

Телеканал опубликовал отрывок из мемуаров Клинтон на своем сайте. В нем экс-госсекретарь рассказывает о том, что случилось во время предвыборных дебатов в Сент-Луисе в октябре 2016 года.

По словам Клинтон, Трамп подходил к ней слишком близко и буквально "дышал ей в шею".

"Ну что бы вы сделали? Сохранили бы спокойствие и продолжили бы улыбаться и делать вид, что он не вторгся многократно в ваше личное пространство? Или повернулись бы, посмотрели бы ему в глаза и громко и четко сказали бы: "Шаг назад, отморозок, отвали от меня! Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня ты испугать не сможешь, так что - шаг назад!" — написала она.

Сборник автобиографических эссе Клинтон под названием "Что случилось?" должен выйти в свет в сентябре 2017 года. Ожидается, что в новой книге экс-госсекретарь подробно расскажет о предвыборной гонке и президентской кампании.

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