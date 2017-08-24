Еще несколько недель назад, задолго до ажиотажного заявления армянского премьера Карена Карапетяна о подготовке всеобъемлющего соглашения Армении с Евросоюзом, мы писали о тайных переговорах личного представителя на Западе правящей Семьи Армении, главного теневого игрока, зятя Саргсяна – Микаэля Минасяна с ведущими политическими кругами Брюсселя. Реакции не последовало. Не только из Еревана, но и со Смоленской площади.

Неужели что-то поменялось в умонастроениях Кремля, а может, Москва решила смягчить позицию в отношении некогда решительного намерения своих союзников по СНГ, пускающихся в поиски многообещающей, но туманной евроинтеграции? Видно, конфронтационная доктрина МИД России все же претерпела изменения после скандального Вильнюсского саммита, где под давлением Москвы, аккурат накануне Евромайдана в Киеве, было сорвано подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли со странами ГУАМ, Арменией и Беларусью.

Как иначе объяснить никакую реакцию руководства внешнеполитического ведомства великой региональной державы на успешные переговоры зятя Саргсяна, парафировавшего соглашение, идентичное по своему свойству и содержанию представленному на Вильнюсском саммите?! Тогда, в 2013 году, под ним поставили подписи лишь Грузия и Молдова. Киев не решился и вскоре поперхнулся евроскептицизмом. Азербайджан сохранил свой традиционный нейтралитет, а вот Армения ринулась в интеграционные проекты Москвы.

Армянские солдаты в натовских танках

Принявших новые условия старой Европы жестко наказали. Кого-то «пороховой бордеризацией», кого-то «модификацией территориальности», кого-то конфронтационной формулой противостояния президента и правительства… И вот теперь Армения возвращается к прежнему соглашению с Западом.

Что же предпринимает МИД России? А ничего! Российский евроскептицизм оставил незамеченной армянскую евроинтеграцию. Неужели это и есть роковая случайность, или Москва погружена в пучину новых проблем – санкции сыплются на головы россиян, как американские ядерные снаряды?..

В начале августа американские солдаты появились в Грузии. Посетивший Тбилиси сам вице-президент США Майкл Пенс выступил под знаменами Североатлантического союза со знаковыми и громкими антироссийскими заявлениями. И вот когда Пенс озвучивал насторожившее Кремль заявление о единой оборонительной горячей линии, где во имя интересов суверенной и единой Грузии будут твердо стоять США вместе с НАТО, под этими самыми знаменами – судя по заявлению Москвы - стояли и войска Армении. Воистину эпическая картина: Армения – военный союзник России, член ОДКБ, к тому же возглавляющая ныне пророссийскую военно-политическую организацию в лице своего генсека - плюшевого генерала Хачатурова, появляется под знаменами НАТО, чья военная техника в Грузии предпринимает демонстративную вылазку к линии соприкосновения с российскими войсками!

Армянские военнослужащие на американских танках под флагами НАТО вплотную приближаются к границам Южной Осетии, которая по сей день контролируется российскими войсками. Более того, и политическое руководство Армении, и лидеры ее общественного мнения после вовлечения своих вооруженных сил в натовские учения в Румынии и Грузии буквально в унисон заявляют о новой долгосрочной стратегии – активизации и расширении участия армянской армии в учениях НАТО и США.

Как вы полагаете, какая реакция последовала из высоких кабинетов МИД России? Безмолвие! Армянских солдат в натовских танках опять не заметили. А участившиеся встречи Сержика Саргсяна с натовским руководством восприняли в качестве дружелюбной, иронической, неловкой, досадной выходки.

Шалости Шаварша – не предательство

Дело не в одном Брюсселе или Вашингтоне, как и не в евроскептицизме в проармянских кабинетах Смоленской площади. Обратимся, к примеру, к еще одному болезненному для патриотических и державных сил России вопросу - героизации фашизма на Евразийском континенте. МИД России с крайнем раздражением относится к реинкарнации бандеровщины в материковой Украине, как и к появлению фашистской символики на улицах Варшавы и Праги, – ведь речь идет об исторической памяти, ведь русский солдат проливал там кровь в борьбе с фашистской нечистью. Но вот когда один из знаковых персонажей почти такой же власовщины, нацистской кровавой машины и советского коллаборационизма – армянский генерал Нжде объявляется правящей в Армении Республиканской партией Саргсяна культовым героем и основоположником армянской национальной идеи, МИД России воспринимает это «недоразумение» с несвойственной господину С.Лаврову снисходительностью.

В центре Еревана ставят громадный памятник фашисту, а в российском МИДе призывают не гиперболизировать неоднозначные взгляды на историческое наследие и странности политической мимикрии. МИД РФ осуждает Украину за канонизацию лидера профашистского ОУН Бандеру и - в то же самое время - потворствует причислению в Москве к сонму святых лидера прогитлеровского Армянского национального совета Гарегина Нжде. Значит, по логике российского МИДа, Бандера виноват лишь в одном – что он не армянских кровей?! Иначе абсолютную индифферентность к возвеличиванию образа фашиста, объявленного непререкаемым идолом армянской политической власти, не объяснить.

Бархатная политика господина С.Лаврова в отношении Армении, избирательный подход к режиму Саргсяна осуществляется на фоне тотальной, широкомасштабной антироссийской кампании в самом Ереване, открытых призывов принять многовекторную внешнеполитическую концепцию, отказавшись от программы союзного с Россией государства.

Антироссийские настроения, подпитываемые и культивируемые подконтрольными зятю Саргсяна безбашенными прозападными СМИ, срубающими башни Кремля, в Армении нарастают. В Ереване словно наложили на Россию интердикт – передовицы всех армянских СМИ кишат антипутинскими слоганами. Все чаще и громче умовыразители армянского общественного мнения, поддерживаемые администрацией Саргсяна, призывают развернуть вектор отношений с Россией в сторону США. В Ереване всерьез перестали верить в будущее путинской России, вовлеченной в глобальную конфронтацию с Западом.

И в этом аспекте в устах армянских экспертов с их живоописательной манерой изложения Азербайджан предстает в образе военно-политического союзника России, преграждающего путь Армении в НАТО. А тем временем бегущий впереди уходящего поезда один из руководителей МИД Армении - замминистра Шаварш Кочарян открыто призывает разорвать союз с Россией, определив новые внешнеполитические ориентиры – налаживание равнозначных отношений со всеми мировыми игроками. Армянские политические лидеры не таясь заговорили об опасности союза с Россией как с опасным, коварным и ненадежным партнером.

На Смоленской площади воспринимают шалости Шаварша с холодной рассудительностью. Для тамошнего ведомства это вовсе не предательство, а расхождение во мнениях и трактовках. Ни одного протеста, никаких нот, ни тени возмущения и даже сомнения…

Азербайджан выдаст Лапшина Израилю

Но там же, в кабинетах МИД России, совершенно иначе воспринимают реальную действительность в отношениях с «чуждым и чужим Азербайджаном». На Смоленской площади привыкли подходить к Баку с увеличительным оптическим стеклом, выдавая любую, никак не связанную с интересами Кремля мелочь в большой дипломатии за системные проблемы в отношениях с «недоговороспособным партнером».

Азербайджан добивается экстрадиции блогера Лапшина, чистосердечно и с сожалением признавшего свои инсинуации и преступные акции. И тут же встревает МИД России со своим неукоснительным и неуместным требованием освобождения преступившего закон человека. Между тем Лапшин имеет гораздо большее отношение к Израилю, чем к Москве, где он однажды как-то странно объявился в смутном образе российского подданного.

Израиль понимает, что Лапшин задел чувства миллионов людей в дружественной стране и не лезет на рожон, стараясь загладить острые углы. А МИД России этого осознать не желает и с упорством более достойного применения, скажем, в борьбе с тем же Нжде, настаивает на экстрадиции проармянского блогера в Москву.

Ах так? В ответ Азербайджан поднимает вопрос о российских гражданах Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве - этнических азербайджанцах, захваченных армянской оккупационной армией в плен в Карабахе. Всего лишь за попытку погулять в карабахском лесу, как и досточтимый Лапшин. Но получает в ответ не только неуважительные, но и по своему духу отвратительные, едкие и хамские реплики пресс-службы господина Лаврова.

Чего добился и что получил в результате МИД России? А то, что Азербайджан выдаст Лапшина не России, а Израилю. Может, после этого господин Лавров, нанесший ощутимый удар по реноме собственного ведомства и понесший немалые имиджевые потери, поймет наконец, что с Азербайджаном нельзя разговаривать на языке ультиматумов и шантажа?! Выдача Лапшина Израилю станет холодным душем для российских дипломатов. Впрочем, они давно заслужили эту ледяную оздоровительную процедуру!

Армянские войска обстреливают из минометов мирные села в Азербайджане, происходит страшная трагедия – гибнет двухлетняя девочка, пожилая женщина, на линии фронта разворачивается эскалация, на полях сражений изнывают раненые люди. И вместо естественного сопереживания и соболезнований Баку получает новую вызывающую ноту – МИД России осуждает Азербайджан за нарушение прав граждан России армянского происхождения при въезде на территорию страны. Что это, если не публичный плевок в душу?!

В день трагической гибели мирных граждан Россия осуждает Баку за порожденное воображением российских дипломатов армянского происхождения нарушение прав россиян армянского происхождения при въезде в Азербайджан?! Верх цинизма и бесстыдства, апогей подлости, грязный по форме дипломатический демарш в трагический для Азербайджана день продемонстрировали одно - МИД России самым дьявольским образом выразил солидарность с оккупационной армией… Хотя о каких интересах России в политике лавровского ведомства мы говорим, если посол в Иране, еще один дипломат с армянскими корнями Леван Джагарян торпедирует личный региональный проект президента В.Путина.

В политике МИД России обнаружился вот такой странный когнитивный диссонанс: на фоне полной идиллии с антироссийской Арменией в отношениях с нейтральным Азербайджаном избрали жесткий назидательный тон, грубо нарушающий забытый российскими дипломатами профессиональный этикет. Похоже, у господина Лаврова и его заместителя Карасина, отвечающего за отношения со странами СНГ, сложилось свое видение российской внешней политики, вступающее в жесткое противоречие с представлением Кремля о сосуществовании с дружественным Азербайджаном.

А президенты отвечают за свои слова

Получается, что МИД России не только не способствует развитию и укреплению российско-азербайджанских отношений, но и под влиянием российского армянства направляет все свои усилия на подрыв стратегического партнерства между Баку и Москвой.

В этой непростой ситуации во избежание новых нежелательных кризисных ситуаций правящим элитам и государственным институтам остается уповать лишь на сложившийся прочный формат в отношениях двух стран – личные доверительные отношения президентов В.Путина и И.Алиева. После разразившегося по вине руководства российского МИД дипломатического кризиса 21 июля Путин и Алиев провели многочасовые переговоры. И по нашей информации, эта, с точки зрения интересов России и Азербайджана, жизненно важная встреча двух президентов позволила прояснить многие вопросы.

Видимо, не случайно сразу же после этой встречи в Москве был закрыт один из рупоров российского армянства телеканал «Life news» - лавка желтого Габриелянова по производству фейковых новостей об Азербайджане. Нельзя исключать, что проблема армянских изданий в Москве обсуждалась на встрече президентов.

И наконец последнее: видимо, главы государств не обошли стороной и проблему закрытия ведущей азербайджанской диаспоральной организации в России – Всероссийского азербайджанского конгресса. Искусственно надуманная проблема регистрация ВАК была, безусловно, инспирирована многоуровневым армянским сообществом в Москве. Ведь это был прочный мост дружбы двух столиц, народов и государств. Надеемся, что беспрерывная кампания против ВАКа потерпит фиаско.

Подняли руку на детище Владимира Путина и Гейдара Алиева. А Путин не прощает предательств. Путин не забывает и своих обязательств и всегда держит данное слово. Как и Алиев. В этом они очень похожи. И это не просто слова, за этими словами стоит бесценная дружба…